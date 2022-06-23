Стоимость строительства «Северного обхода» Перми оценили в 92 миллиарда рублей

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость строительства «Северного обхода» Перми оценена в 92,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на главу краевого Минтранса Андрея Алякринского.

Проект, по словам чиновника, подорожал из-за увеличения цен на строительные материалы. Стоимость будет уточнена по итогам повторной госэкспертизы проектной документации.

Кстати, сейчас Пермский край уже получил 40,5 млрд руб. софинансирования из федеральных ресурсов.

Напомним, проект Северного обхода Перми предполагает строительство дороги длинной в 30,7 км, шести транспортных развязок, а также двухкилометрового моста через реку Каму, который пройдет выше КамГЭС.

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