В Перми будут искать пропавшую в Закамске бабушку

Фото: "ПрикамьеПоиск"

В Перми организован срочный сбор на поиски пропавшей бабушки. Об этом сообщают поисковики отряда «Прикамье Поиск».

80-летняя Таисия Караванова исчезла без следа 21 июня в Кировском районе на улице Ялтинской. Была одета оранжевую болоньевую куртку и белый платок. Рост – 150 сантиметров. На вид – 75-80 лет.

Дата и время сбора: 20:00, 23 июня, город Пермь, Кировский район, улица Гальперина 6, слева на стоянке.

Форма одежды: Городская/лесная, удобная обувь, теплая одежда (по погоде)

С собой: жилеты, фонари, вода, горячий чай/кофе, перекус, сухая сменная одежда, заряженный телефон (желательно установить приложение "Геотрекер" для Андроид, "Османд" для IOS).

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