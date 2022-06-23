Пермяки в 2023 году будут отмечать Новогодние праздники девять дней

Календарь рабочих и праздничных дней в 2023 году. Фото: Минтруд РФ.

Первые выходные дни в Перми 2023 придутся на Новогодние праздники. Они продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим.

Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.

В майские дни жители Перми будут отдыхать 29, 30 и 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

В День города у пермяков будет три дня праздники – с 10 по 12 июня.

Следующие выходные дни будут только в ноябре – с 4 по 6 ноября. Можно предполагать, что именно на эти даты придется празднование 300-летия Перми. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин упоминал о переносе торжеств с июня на осень 2023 года.

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