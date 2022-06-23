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Общество23 июня 2022 10:36

Школьникам и студентам Прикамья предоставят 50-процентную скидку в электричках

Льгота будет действовать с 1 сентября по 15 июня
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Пермская пригородная компания

Фото: Пермская пригородная компания

Школьникам и студентам Пермского края предоставят 50-процентную скидку на проезд в пригородных железнодорожных электричках. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания. Депутаты приняли законопроект в двух чтениях на пленарном заседании.

Скидкой в 50% школьники и студенты-очники Прикамья смогут воспользоваться при разовых поездках с 1 сентября по 15 июня. Такого не было с 2009 года.

Раньше такая льгота действовала только при условии приобретения двухнедельного абонемента.

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