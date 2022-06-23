Пермское хореографическое училище ищет подрядчика за 53, 3 миллиона рублей

Фото: ru.wikipedia.org

Пермское государственное хореографическое училище объявило конкурс на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения. Речь идет о двух зданиях училища по улице Петропавловской, 18 и 20. Первое здание построено в 1889-1891 годах, сообщает газета «Business Class».

Согласно техническому заданию, необходимо будет отреставрировать фасады, заменить оконные стекла, водосточную систему, обустроить вход, заменить двери и установить пандусы. Выполнить работы планируется до 30 ноября. Начальная стоимость контракта – 53,3 миллиона рублей.

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