Средние баллы по ЕГЭ школьников из Перми оказались выше общероссийских

В Перми подводят первые итоги ЕГЭ. Фото: Новости пермского образования / ВКонтакте

В Перми 35 школьников сдали ЕГЭ по одному из предметов на 100 баллов. Среди пермских выпускников наиболее удачным стали тестовые испытания по русскому языку – на 100 баллов его написали 23 ученика.

Лидером по количеству выпускников, получивших высший балл по русскому языку, стал лицей №10 - шесть учащихся. Всего государственный экзамен по этому предмету сдали более 5 тысяч ребят.

ЕГЭ по математике, химии, географии и литературе на максимальный результат сдали 12 школьников: восемь – по литературе, два – по химии, по одному – по математике и географии.

Результаты ЕГЭ по истории, физике, обществознанию, иностранному языку, информатике будут известны уже в июле.

В департаменте образования администрации Перми отмечают, о предварительным результатам, средние тестовые баллы пермских школьников за экзамены по обязательным предметам оказались выше общероссийских.

В 2021 году 76 выпускников школ Перми сдали ЕГЭ на 100 баллов. Сразу три выпускника из Перми в 2021 году получили высшие баллы по двум предметам. Два мультистобалльника обучались в лицее №10: Мария Мокеева получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе, Илья Холкин – по русскому языку и информатике. Выпускник школы №146 Олег Одинцов сдал на максимальный балл ЕГЭ по русскому языку и географии.

Лидером по количеству учеников, получивших максимальный результат в 2021 году, стала школа №146 – 10 стобалльников, в лицеях №10 и №1 - по семь, в гимназии №4 – шесть.

Традиционно больше всего стобалльников по результатам экзамена по русскому языку – 42 ученика. В 2021 году отличились выпускники, сдававшие ЕГЭ по информатике (13 стобалльников) и литературе (8 стобалльников).

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