В Прикамье в пять раз увеличили штрафы для «зайцев»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Заксобрания Пермского края утвердили законопроект об увеличении размера штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Изменения приняли 23 июня на пленарном заседании.

Теперь за безбилетный проезд пермякам грозит штраф до 2500 рублей вместо 500 рублей, а если прокатиться так повторно - штраф до 5000 рублей вместо 1000 рублей.

Власти считают, что увеличение штрафов поможет сократить число безбилетников в транспорте. Сейчас на безкондукторных маршрутах оно составляет 20-23%.

Кроме того, владельцы безлимитных проездных в подобной ситуации в первый раз отделаются предупреждением, а во второй заплатят штраф – 500 рублей.

Пресс-служба Заксобрания Пермского края сообщает, закон о штрафах за безбилетный проезд владельцев проездных вступит в силу в сентябре текущего года. К этому времени мэрия разработает механизм подтверждения оплаты проезда.

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