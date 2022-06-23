В Прикамье в пять раз увеличили штрафы для «зайцев»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Депутаты Заксобрания Пермского края утвердили законопроект об увеличении размера штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Изменения приняли 23 июня на пленарном заседании.
Теперь за безбилетный проезд пермякам грозит штраф до 2500 рублей вместо 500 рублей, а если прокатиться так повторно - штраф до 5000 рублей вместо 1000 рублей.
Власти считают, что увеличение штрафов поможет сократить число безбилетников в транспорте. Сейчас на безкондукторных маршрутах оно составляет 20-23%.
Кроме того, владельцы безлимитных проездных в подобной ситуации в первый раз отделаются предупреждением, а во второй заплатят штраф – 500 рублей.
Пресс-служба Заксобрания Пермского края сообщает, закон о штрафах за безбилетный проезд владельцев проездных вступит в силу в сентябре текущего года. К этому времени мэрия разработает механизм подтверждения оплаты проезда.
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