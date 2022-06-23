С 1 июля в Перми в зону платных парковок добавят территории в Ленинском и Свердловском районах

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чуда не произошло: как и обещали раньше, городские власти добавляют в зону платных парковок в Перми участки некоторых улиц в Ленинском и Свердловском районах.

Как объяснили в Пермской дирекции дорожного движения, вызвано это тем, что дороги на них загромождаются транспортом, который владельцы ставят вблизи «платного квадрата».

В итоге с 1 июля платить по 20 рублей в час придется за стоянку на участках следующих улиц:

– Революции – от Николая Островского до бульвара Гагарина;

– Орской и Тихой - от Николая Островского до Рабоче-Крестьянской;

– Клименко - от Пушкина до Екатерининской;

– Пушкина и Луначарского - от Клименко до Николая Островского;

– Достоевского - от Николая Островского до Клименко.

В мэрии предупредили, что тем, кто не оплатит парковку, грозит штраф в 1 тысячу рублей.