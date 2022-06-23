С 1 июля в Перми в зону платных парковок добавят территории в Ленинском и Свердловском районах

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чуда не произошло: как и обещали раньше, городские власти добавляют в зону платных парковок в Перми участки некоторых улиц в Ленинском и Свердловском районах.
Как объяснили в Пермской дирекции дорожного движения, вызвано это тем, что дороги на них загромождаются транспортом, который владельцы ставят вблизи «платного квадрата».
В итоге с 1 июля платить по 20 рублей в час придется за стоянку на участках следующих улиц:
– Революции – от Николая Островского до бульвара Гагарина;
– Орской и Тихой - от Николая Островского до Рабоче-Крестьянской;
– Клименко - от Пушкина до Екатерининской;
– Пушкина и Луначарского - от Клименко до Николая Островского;
– Достоевского - от Николая Островского до Клименко.
В мэрии предупредили, что тем, кто не оплатит парковку, грозит штраф в 1 тысячу рублей.