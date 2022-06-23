В Пермском пороховом заводе назначен первый заместитель гендиректора

Фото: ФКП «Пермский пороховой завод»

Новый гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко назначил своим первым заместителем Леонида Козлова. Информацию разместили на сайте завода. Раньше Леонид Козлов занимал должность главного инженера завода.

Напомним, Сергей Ляшенко ранее работал на ФКП «Пермский пороховой завод» замдиректора и занимался вопросами экономики и финансов. В конце 2021 года он стал руководителем предприятия, а в мае выиграл конкурс Минпромторга на должность гендиректора ППЗ.

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