В Перми скончался завкафедрой Политеха Балашов Борис Александрович

За свои заслуги мужчина был награжден орденом «Знак почета» и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Фото: пресс-служба Пермского Политеха

В понедельник, 20 июня, в возрасте 89 лет скончался кандидат технических наук, доцент Балашов Борис Александрович.

Вся его жизнь была неразрывно связана с Пермским Политехом. Он пришел работать сюда после окончания в 1962 году Московского авиационного института и прошел все ступени: от ассистента до завкафедрой.

- Борис Александрович принимал активное участие в строительстве комплекса ППИ, в частности, возглавлял штаб по строительству, строил корпус автодорожного факультета, в котором впоследствии и работал,- сообщает пресс-служба вуза.

За свои заслуги мужчина был награжден орденом «Знак почета» и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Прощание с Борисом Александровичем состоится 24 июня с 10.00 до 11.00 часов по адресу: улица Старцева, 61, большой зал.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Александровича.

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