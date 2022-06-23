Новую ледовую арену возле Перми II построят через три года

Фото: Фонд развития ПК.

Многофункциональную спортивную арену, которая будет в полтора раза вместительнее УДС «Молот», начнут строить в микрорайоне ДКЖ уже в этом году.

Как сообщает издание «Business Class», для ее возведения Фонд развития Пермского края учредил компанию ООО «Пермь-Арена». Предполагается, что стройка займет три года, для ее финансирования привлекут частного инвестора.

Ранее уже сообщали, как будет внешне выглядеть новая ледовая арена, где будут проходить соревнования хоккеистов и баскетболистов. Облицовка из алюминиевых панелей в светло-бежевых и коричневых тонах будет похожа на чешуйки кедровой шишки.