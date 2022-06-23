Коммунальщики рассказали, в каких домах в Перми скоро отключат воду

Фото: архив "КП".

График отключений воды в июне и в начале июля опубликовали в компании «Новогор Прикамье». Посмотрите, не перекроют ли воду в вашей многоэтажке.

В субботу, 25 июня, в 9.00 отключат воду до 9 утра воскресенья в домах на улицах:

- Мира, 3, 4, 5, 5А, 6А, 7А; - Сивкова, 16.

Также в эту субботу в 9.30 отключат воду и дадут ее в тот же день в 19.30 в домах на улицах Красноармейская 1-Я, 21 и Максима Горького, 83.

2 июля с 9.00 до 20.00 воды не будет в домах по таким адресам:

- Вильвенская, 11, 13, 15; - Овчинникова, 2, 5, 7, 10.

Воду, которую отключили сегодня, 23 июня в доме на улице Черниговской,5 обещают дать завтра, 24 июня, в 9 утра.