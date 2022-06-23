Синоптики сменили прогноз погоды в Прикамье на более благоприятный

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи еще недавно предупреждали жителей Прикамья, что эта неделя по одному из вероятных сценариев может стать особенно дождливой и холодной. Но погода, похоже, выбрала не самый худший вариант.

По прогнозам специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сегодня, в четверг, появятся «устойчивые прояснения».

- Но днем за счет интенсивного прогрева и испарения ранее выпавшей влаги разовьётся облачность, местами выпадут кратковременные дожди, возможны грозы, - предупреждают они. - В Перми будет около 22 градусов, по краю – от 20 до 25 градусов.

В пятницу прояснений ожидается еще больше, а осадков почти не будет – к нам придет антициклон. Дневная температура воздуха останется почти такой же.

Также синоптики обращают внимание, что в связи с предыдущими дождями земля стала очень сырой:

- На территории Пермского края сложилось опасное агрометеорологическое явление - «переувлажнение почвы», что может иметь неблагоприятные последствия при заготовке кормов, - предупреждают они.