Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 4:05

Синоптики сменили прогноз погоды в Прикамье на более благоприятный

Но предупреждают прикамцев о переувлажнении почвы и грозах
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи еще недавно предупреждали жителей Прикамья, что эта неделя по одному из вероятных сценариев может стать особенно дождливой и холодной. Но погода, похоже, выбрала не самый худший вариант.

По прогнозам специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сегодня, в четверг, появятся «устойчивые прояснения».

- Но днем за счет интенсивного прогрева и испарения ранее выпавшей влаги разовьётся облачность, местами выпадут кратковременные дожди, возможны грозы, - предупреждают они. - В Перми будет около 22 градусов, по краю – от 20 до 25 градусов.

В пятницу прояснений ожидается еще больше, а осадков почти не будет – к нам придет антициклон. Дневная температура воздуха останется почти такой же.

Также синоптики обращают внимание, что в связи с предыдущими дождями земля стала очень сырой:

- На территории Пермского края сложилось опасное агрометеорологическое явление - «переувлажнение почвы», что может иметь неблагоприятные последствия при заготовке кормов, - предупреждают они.