BI.ZONE стала лидером по продажам собственных разработок среди поставщиков российских IT-решений

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По данным портала TAdviser, в 2021 году компания BI.ZONE стала лидером по поставке собственных решений, включенных в реестр отечественного ПО.

Среди самых востребованных решений BI.ZONE за отчетный период — системы анализа защищенности инфраструктуры и веб-приложений, сервисы для защиты от мошенничества в банковских каналах и другие продукты. Всего в реестр отечественного ПО включено 16 продуктов и услуг компании.

Выручка от продаж и внедрения собственных IТ-продуктов BI.ZONE в этой категории достигла 3,7 млрд рублей, рост за указанный период — более 54%. Суммарная выручка всех участников рейтинга от поставки собственных IT-решений из реестра отечественного ПО за 2021 год составила 28,8 млрд рублей.

В 2021 году ключевыми драйверами импортозамещения были рекомендации Правительства РФ и санкции. В отрасли кибербезопасности позицию правительства усиливали также требования ФСБ, ФСТЭК и Банка России. В 2022 году этот тренд только усилится благодаря новым регуляторным стимулам, а также из-за ухода с рынка ряда западных производителей.

Вопросы безопасности данных и киберзащиты — это приоритет для каждой организации в стране. Импортозамещение не стало для нас сюрпризом: многие годы мы усиливали компетенции в сферах IT и кибербезопасности, поэтому технологически мы готовы к новым вызовам. В BI.ZONE, как и во многих других компаниях экосистемы, есть множество собственных разработок, которые не только не уступают западным аналогам, ушедшим с рынка, но и обходят их по многим параметрам. Мы рады делиться этими знаниями и возможностями с рынком и готовы ещё больше помогать российскому бизнесу в эти непростые времена

Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Самое важное, что потеряли зарубежные вендоры, спешно покинув российских клиентов, — это доверие. Уход западных производителей резко поменял отношение бизнеса к вопросу кибербезопасности и к тому, кто должен её обеспечивать. При этом финансовое давление лишает многие организации возможности полной перестройки системы кибербезопасности и её самостоятельной поддержки, поэтому мы видим массовый переход на сервисную модель. Только она позволяет защитить цифровые активы прямо сейчас, а платить за это — частями и в разы меньше. Мы изначально строили нашу модель бизнеса в этом ключе и создавали собственные сервисы, поэтому мы готовы быстро и качественно реагировать на запросы любых организаций в самых разных ситуациях».