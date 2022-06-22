Сбер заключил соглашение с Пермским краем о цифровом развитии региона

Сбер заключил соглашение с Правительством Пермского края о сотрудничестве в области цифровизации. Документ подписали вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин и заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников.

Соглашение предусматривает взаимодействие по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Пермского края, разработке и внедрению различных цифровых сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе, на основе искусственного интеллекта, а также внедрение и развитие технологий, направленных на повышение эффективности управления и мониторинга социальной сферы региона.

Сбер будет содействовать внедрению аналитических продуктов, основанных на алгоритмах анализа массивов данных, облачных решений, хранения данных и их обработке, а также продуктов и услуг в области кибербезопасности.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер системно помогает российским регионам и внедряет востребованные цифровые сервисы. Компетенции, технологии и соответствующая специализация компаний Сбера и партнёров позволяют обеспечить новый уровень удобства и доступности сервисов для граждан и государства»

Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края:

«Пермский край создает цифровые решения для различных отраслей экономики на протяжении последних лет – это и промышленность, образование, здравоохранение, лесное и сельское хозяйство, строительство и многие другие. Цифровые сервисы помогают жителям Пермского края экономить время и получать необходимые услуги комфортно, находясь в любой точке региона и страны. ИТ-решения доказывают свою эффективность и уже сложно представить нашу жизнь без повсеместного внедрения технологий. Уверен, что эта сфера все активнее будет служить интересам жителей края, позволит повысить и качество государственного управления».