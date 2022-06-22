Театр «У Моста» вновь покорил Вологду!

Турне по четырем фестивалям (Мелихово- Сергиев Посад-Москва -Вологда) завершилось более чем успешно. С 9 по 19 июня в Вологде прошел ХV Международный театральный фестиваль «Голоса истории», на котором Пермский театр «У Моста» представил два спектакля: «Юнона и Авось» и «Мачеха Саманишвили».

Пермяков ждали, билеты были раскуплены заранее, интернет-сети просто гудели. Вологодские зрители помнили тот триумфальный успех в 2018 году, когда театр «У Моста» показал «Макбет» и заслуженно получил Гран-При! До сих пор о театре ходят легенды, что в «Макбете» играли настоящие ведьмы, которые прямо на глазах зрителей выползали из земли Вологодского кремля, потому что никаких люков на сцене не было. А по поводу второго спектакля «На дне», велись жаркие споры, многие очевидцы утверждали, что в пермском спектакле играли реальные бомжи, настолько они были живые и достоверные. Поэтому неудивительно, что такой ажиотаж предшествовал нынешнему приезду театра.

И вот 15 июня на сцене Консисторского двора Вологодского кремля театр показал легендарную «Юнону и Авось». Стены старинного кремля органично слились с театральными декорациями. Крики чаек, звон колоколов и даже зловещие комары – все играло на руку спектаклю, усиливая мистику, заставляя зрителя полностью погрузиться в магическое представление. Зрителей было так много, что 600 кресел не хватило, и они сидели на ступеньках и даже на земле.

Спектакль начался в 22.22 , когда, наконец, с огромным трудом всех рассадили. Такая тишина бывает только в храме! Настоящее священнодействие. Более 700 человек дышали в унисон и боялись даже кашлять. Но как только на сцене появилась Богоматерь – начался сильный дождь, и потоки воды потекли по ступеням. Зрители открыли свои зонты, и продолжали сидеть завороженные. А как только Богоматерь уходила – дождь прекращался. Спектакль произвел сильнейшее впечатление, артистов вызывали бесконечно, не смотря на дождь. А во время финальной песни «Аллилуйя любви», весь зал запел! И многие зрители включили фонарики на своих телефонах и в такт музыке махали ими над головой. Успех был поистине триумфальный..

Борис Галкин, председатель жюри фестиваля «Голоса истории», заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, кинорежиссёр, кинопродюсер:

«Спасибо вам за потрясающее представление, которое вы нам подарили. Для меня это было настоящим открытием и потрясением , я такого ещё нигде не встречал. Хотя видел много музыкальных спектаклей и разные версии этой рок-оперы. Что-то похожее было, но вот именно в жанровой особенности молитвы, православной оратории, как определила Ольга Галахова, я не видел ни одного спектакля. Вы начинаете с молитвы и молитвой заканчиваете. Святая молитва все принимает и стремится к Богу. Вот с таким благоговейным чувством я смотрел весь спектакль. У меня абсолютно цельное впечатление от всего увиденного. И если эта молитва неожиданно прерывалась, то она прерывалась драматургией жизни. И это тоже производило сильнейшее впечатление, потому что надо было через любые преграды вернутся к самому главному – к молитве о любви, молитве к всепрощению, молитве ко спасению.»

За спектакль «Юнону и Авось» театр получил Главную награду «СЕРЕБРЯННУЮ МАСКУ»! А Милена Хмылова получила Диплом Лауреата за роль Кончиты.

17 июня театр дополнительно показал музыкальную комедию «Мачеха Саманишвили». Зал был опять переполнен! Всех желающих не смогли пустить, более 200 человек остались на улице, и говорят, что фанатичные зрители были так недовольны, что едва не случилась потасовка. «Мачеха Саманишвили» также прошла с огромным успехом, после спектакля зрители вызывали актеров на БИС более десяти раз!

Людмила Гостева:

«Полное ощущение Грузии – жар лезгинки, острые кинжалы за поясом черкески, кучерявые папахи, южные застолья с речистым тамадой, поднимающим бокал вина. Мы и сами испытали от всего происходящего на сцене состояние лёгкого опьянения, как после молодого виноградного вина. И лучшего подарка, придумать невозможно! Спектакль оказался полон шуток ,а песни и танцы!.. Высокогорная грузинская деревня, представленная очень ярко и натуралистично, завораживает, и хочется очутиться там в этой солнечной Грузии.»

Театр «У Моста» опять доказал свою уникальность и самобытность! Многие зрители говорили, что такого театра они в своей жизни еще не видели. Этот фестиваль для театра стал 209 -м. И уже скоро в октябре будет 210 -й фестиваль! Фестиваль МакДонаха.