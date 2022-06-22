В ходе спецоперации на Украине погиб 23-летний танкист из Пермского края

Фото: yandex.ru

В ходе специальной военной операции на территории Украины в возрасте 23-х лет погиб Николай Куликалов из поселка Ильинский Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ильинского городского округа на своей странице в соцсети «Вконтакте».

В 2016 году Николай выпустился из местной школы №1 и был призван на военную службу. До марта 2020 года служил по контракту в танковых войсках Западного военного округа. После принимал участие в спецоперации на Украине.

- Николай настоящий герой. Мужественный и решительный. Скорбим вместе с близкими погибшего, - пишет администрация поселка Ильинский.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным Николая Куликалова.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В спецоперации на Украине погиб Роберт Боталов из Перми

С ним простились во Дворце культуры «Искра» (Подробнее...)