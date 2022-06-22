В Перми временно перенесут автобусную остановку «Кинотеатр Кристалл»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 28 июня, с 8.00 автобусную остановку «Кинотеатр Кристалл», расположенную по Комсомольскому проспекту, 55, перенесут по адресу: Комсомольский проспект, 59. Об изменениях сообщают в Telegram-канале «Пермский транспорт». Причиной замены места остановки общественного транспорта стал капремонт Комсомольского проспекта.

Напомним, на остановке «Кинотеатр Кристалл» возможна посадка на автобусы № 19, 45, 50, 51, 59 и 74.

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