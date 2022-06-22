В Пермском крае микроавтобус переехал мужчину

Мужчина получил травму ноги. Фото: кадр видео Вк СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа

В Кунгуре 20 июня проводы новобранца у военкомата в Кунгуре закончились не так, как было запланировано. Друзья призывников старалась проводить друзей как можно громче, чтобы запомнилось надолго и им это удалось. Молодые люди напрочь забыли про безопасность. Подошли слишком близко к уезжающему микроавтобусу и один из провожающих угодил по колеса.

В ГИБДД по Пермском краю сообщили, что было зарегистрировано ДТП. За рулем микроавтобуса «Мерседес» был водитель 1969 года рождения, он совершил наезд на пешехода 2002 года рождения.

- Мужчина получил травму, ему рекомендовано амбулаторное лечение, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

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