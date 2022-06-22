Дмитрий Махонин поздравил театр «17-ая Скрипка» с победой на окружном фестивале

Авторский студенческий театр «17-ая Скрипка». Фото: Правительство Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с коллективом студенческого театра «17-ая Скрипка», который стал победителем в номинации «Лучший молодежный спектакль». В финале проекта «Театральное Приволжье» участвовали 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов.

Таланты из Перми

Глава региона Дмитрий Махонин поздравил ребят с победой и обсудил с ними насущные вопросы и дальнейшие планы театра, а также пожелал коллективу вдохновения, успехов и новых спектаклей, которые будут радовать зрителя.

– Вы большие молодцы! Несмотря на непростую учебу в Политехе, находите время на творчество. Благодаря вам и вашим «коллегам по цеху» Прикамье остается культурной столицей и местом притяжения талантливой молодежи. Своим примером вы вдохновляете школьников, студентов и работающую молодежь активнее участвовать в театральной жизни региона. Ежегодно растет количество ребят, которые участвуют в краевом этапе фестиваля «Театральное Приволжье». Здесь артисты-любители могут заявить о себе, выступить на большой сцене перед авторитетным жюри, обменяться опытом с единомышленниками из других регионов, – отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор также подчеркнул, что со своей стороны краевые власти будут продолжать поддерживать театральное искусство в регионе, в том числе молодежное. По его словам, оно помогает ребятам стать уверенней в себе, расширить культурный кругозор и открыть новые горизонты.

В этом году в финале проекта «Театральное Приволжье» участвовали 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Постановка пермяков признана победителем в номинации «Лучший молодежный спектакль». Руководитель театра Юлия Артемьева стала лучшей в режиссерском конкурсе, а в категории «Лучшая актриса» первое место заняла исполнительница главной роли в спектакле Милена Колесникова.

Министр культуры Пермского Алла Платонова подчеркнула, что победа в фестивале «Театральное Приволжье» – своеобразная «Золотая Маска» для молодежных и детских театров. По ее словам, занять первое место удалось не с первого раза, но в этом году у пермяков сразу три награды конкурса. Признание – это всегда важно для творческого человека, добавила глава ведомства.

Когда все скрипки – первые!

Актриса Милена Колесникова поделилась своими впечатлениями от победоносного выступления. Пермяки на суд жюри представили спектакль «Корова» по мотивам рассказов Андрея Платонова.

- У меня был очень сложный персонаж, потому что, во-первых, это животное – корова, а не человек! И существовать на сцене, двигаться – нужно было по-другому. В этом персонаже мы хотели показать собирательный образ матери и Родины – чего-то родного и близкого. Это спектакль про большую любовь. Надеюсь, нам удалось это передать, – рассказала Милена Колесникова.

Художественный руководитель коллектива Юлия Артемьева отметила, что ребятам театр дает не только возможность быть на сцене и дарить эмоции зрителям, но и помогает в приобретении практических навыков, необходимых в жизни специалиста любого профиля.

– В театре «17-ая Скрипка» каждая скрипка – первая, – уверена Юлия Артемьева.

Тому доказательство – множество региональных и всероссийских наград. Коллектив театра выиграл на Всероссийской студенческой весне–2019, взяв Гран–при. В числе наград – победы на конкурсах федерального и международного уровней. Актеры театра неоднократно становились ведущими гала–концерта Студенческой весны в Политехе и других внеучебных мероприятий вуза.

Как рассказали участники театра «17-ая Скрипка», после победы в «Театральном Приволжье» они уже успели поставить новый спектакль «Толстая тетрадь». Это авторское прочтение романа Аготы Кристоф, повествующий о жизни двух братьев во время Второй мировой войны. Премьера состоялась в начале апреля в частной филармонии «Триумф».

Авторский студенческий театр «17-ая Скрипка» работает в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с 2014 года. Сейчас в репертуаре театра семь спектаклей и множество номеров театрального и оригинального жанров. Актеры коллектива – обычные студенты технических специальностей университета. Основной состав – 17 человек. В 2019 году ребята участвовали в «Театральном Приволжье» со спектаклем по мотивам произведений Василия Шукшина.

Все постановки, ставшие победителями и призерами фестиваля можно увидеть на сайте фестиваля «Театральное Поволжье» https://театральноеповолжье.рф/2021/finalists

В 2022 году «Театральное Приволжье» объединило 399 трупп и около 5 тысяч актеров.

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