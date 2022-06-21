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Общество21 июня 2022 16:18

Мэр Перми поддержал сокращение парковочных мест на Компросе

Он объяснил это экологией и приоритетом пешехода на дороге
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Павел Шатров

Мэр Перми Алексей Дёмкин во время вечернего прямого эфира поддержал сокращение парковочных мест на центральных улицах Перми. В частности, их сокращают в процессе реконструкции Комсомольского проспекта.

«Пешеход в центральном районе – тот, ради которого и создается это благоустройство улиц. Людям важно больше передвигаться пешком. А еще чем меньше транспорта будет на наших улицах, тем меньше будет негативного воздействия на окружающую среду от автомобилей», - пояснил мэр.

Также мэр добавил, что пропускная способность улиц для автомобилей после реконструкции не снижается.

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