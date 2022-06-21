В Перми появится арт-объект в честь космонавтов

Павел Беляев и Алексей Леонов. Фото: Александр Моклецов

В Перми на пересечнии улиц Беляева и Леонова появится арт-объект в виде фигур двух космонавтов – Павла Беляева и Алексея Леонова. Об этом в прямом эфире рассказал глава города Алексей Дёмкин.

«Это частная инициатива от застройщика. Так мы увековечим память об этих космонавтах. Теперь инициативу должна принять комиссия по топонимике. В любом месте, к сожалению, невозможно просто взять разместить арт-объект. Даже таким значимым людям», - пояснил Алексей Дёмкин.

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