В Прикамье для гостей «Небесной ярмарки» будут ходить ночные электрички

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если в Кунгур каждый желающий может добраться на регулярных электропоездах Пермь-Кишерть, то возвращаться обратно АО «Пермская пригородная компания» предлагает на ночных электричках.

Так, из Кунгура в Пермь, в ночь с субботы на воскресенье в 22.32 гостей «Небесной ярмарки» будет ждать электропоезд. В 22.27 он остановится в Шпальнике (1533 км), а в 00.14 в Бахаревке. Прибытие на вокзал «Пермь-2» состоится в 00.24.

Со 2 на 3 июля в 00.49 электричка отправится из Кунгура и в 00.54 будет в Шпальнике. Оттуда она поедет в Бахаревку, где остановится в 02.31. В 02.41 запланировано прибытие на Пермь-2. На всем маршруте будет осуществляться посадка-высадка пассажиров.

Кроме того, на церемонию открытия и закрытия фестиваля из Перми можно будет доехать на скоростном электропоезде «Ласточка»:

№7164 Пермь-2 - Кишерть, отправление из Перми в 13.30, прибытие на остановку Шпальник в 14.57, в Кунгур - 15.02.

№7146/7170 Верещагино - Кишерть, отправление из Перми в 17.50, прибытие на остановочный пункт Шпальник в 19.18, а в Кунгур – 19.22.

Фото: АО «Пермская пригородная компания»

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