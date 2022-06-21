В Пермском крае выявили 34 заражения коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 34 заболевших ковидом. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор. Среди новых заболевших 17 прикамцев старше 60 лет. Общее число инфицированных в Прикамье за два года пандемии достигло 371 039.

Заболевшие выявлены в 14территориях Пермского края. Это Пермь, Березники, Краснокамск, Чайковский, а также Чернушинский, Верещагинский, Кунгурский, Чусовской, Соликамский, Октябрьский, Очерский и Карагайский округа.

С начала пандемии в Прикамье от последствий COVID-19 скончались 8 836 человек, в их числе двое - за минувшие сутки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65