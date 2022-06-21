В Пермском крае стала известна первая мультистобалльница

Варвара Буторина окончила Кунгурский лицей № 1. Фото: Министерство образования Пермского края.

В Пермском крае определилась первая мультистобалльница. Ей стала лицеистка из Кунгура Варвара Буторина. Выпускница сдала на самый высший балл русский язык и историю. Девушка окончила Кунгурский лицей № 1.

- На сегодняшний день в Пермском крае по результатам семи экзаменов стобалльниками стали 56 выпускников, - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пермского края. – После того, как объявили результаты ЕГЭ по истории и физике, стало известно, что четыре выпускника сдали историю на максимальный балл. Стобалльниками стали ребята из пермского лицея №4, кунгурского лицея №1, очерской школы №1 и Ныробской школы им. А.В. Флоренко.

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