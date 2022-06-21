Очевидцы сняли на видео торнадо в Пермском крае

Фото: скриншот видео Пермь Активная/ВКонтакте

Сильные ливни, прошедшие в Пермском крае в понедельник, стали причиной смерча, возникшего на реке Каме в районе Пермской ГРЭС в Добрянке. Очевидцы успели снять на видео необычное явление.

На кадрах видно, как из грозового облака, висящего над Камой, опустился светлый облачный рукав. Высота его сотни метров, он вращается и втягивает в себя воду. Прожил он всего несколько минут. Местные жители прозвали это явление «Добрянским торнадо».

По прогнозам синоптиков, 20 июня выдался дождливым, но во вторник, 21 июня, дожди продолжатся. А при поступлении с севера более теплой и неустойчивой воздушной массы они будут сопровождаться грозами.

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