Сайты пермских вузов подверглись хакерской атаке

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, в день начала приемной кампании, сайты многих пермских вузов подверглись хакерской DDoS-атаке. Перестал работать сайт ПГНИУ, Пермского института культуры, Пермской фармакадемии, Пермского аграрно-технологического университета и некоторые другие. Многие СМИ пишут о подобных проблемах в разных городах страны.

Напомним, во время DDoS-атак хакеры искусственно закидывают компьютеры огромным количеством запросов, из-за чего сайты перестают работать.

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