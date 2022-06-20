В Прикамье простятся с погибшим в ходе спецоперации 23-летним военнослужащим

Дмитрий Ипатов. Фото: Управление образования (Кунгурский МО)/ВКонтакте

7 июня во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кунгура. Дмитрию Ипатову было 23 года. Тетя погибшего военнослужащего рассказала, что парень был сапером.

Сегодня, 20 июня состоится прощальная церемония с Дмитрием Ипатовым. Отпевание пройдет в Кунгуре во Всехсвятском храме в 12.30 часов, сообщает администрация муниципального округа.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Ипатова.

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