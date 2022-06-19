За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 35 человек

Фото: permkrai

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 35 жителей Пермского края. Среди зараженных 15 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи заболевания диагностированы в восьми территориях региона: в Перми, Березниках, Чайковском, Юсьвинском, Губахинском, Александровском и Ординском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8 834 человека. Общее число инфицированных в регионе достигло 370 969.

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