Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июня 2022 9:53

За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 35 человек

Общее число инфицированных в регионе достигло 370 969
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: permkrai

Фото: permkrai

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 35 жителей Пермского края. Среди зараженных 15 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи заболевания диагностированы в восьми территориях региона: в Перми, Березниках, Чайковском, Юсьвинском, Губахинском, Александровском и Ординском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8 834 человека. Общее число инфицированных в регионе достигло 370 969.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65