Центр спортивной подготовки Прикамья задолжал поставщикам более 5 миллионов рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ГБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» задолжал поставщикам более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры провели проверку в региональном ЦСП, в результате которой выяснилось, что у учреждения имеется просроченная кредиторская задолженность по обязательствам за 2021 год перед предпринимателями.

- Директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого, одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в региональный УФАС для решения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности. Сейчас учреждение погасило долг в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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