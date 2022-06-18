Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2022 4:03

Над Прикамьем прошел сильнейший грозовой фронт

Вчера в отдельных частях региона выпало половина месячной нормы осадков
Павел Шатров
В Пермском крае прошли сильные грозы.

В Пермском крае прошли сильные грозы.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В минувшую пятницу, 17 июня, сильные грозы прошли вдоль Воткинского водохранилища с западного направления. В эпицентре стихии оказались Ножовка, Оханск и Оса.

По сообщению ГИС-центра ПГНИУ, в Оханске выпало 39 мм осадков за 12 часов – это половина месячной нормы. Ливень сопровождался градом диаметром 5 мм. В Перми за вчерашние сутки выпало 7 мм осадков.

Сегодня в Перми ожидается теплая погода, температура воздуха днем составит +21…+24 градуса. Будет переменная облачность без существенных осадков.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru