Над Прикамьем прошел сильнейший грозовой фронт

В Пермском крае прошли сильные грозы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В минувшую пятницу, 17 июня, сильные грозы прошли вдоль Воткинского водохранилища с западного направления. В эпицентре стихии оказались Ножовка, Оханск и Оса.

По сообщению ГИС-центра ПГНИУ, в Оханске выпало 39 мм осадков за 12 часов – это половина месячной нормы. Ливень сопровождался градом диаметром 5 мм. В Перми за вчерашние сутки выпало 7 мм осадков.

Сегодня в Перми ожидается теплая погода, температура воздуха днем составит +21…+24 градуса. Будет переменная облачность без существенных осадков.

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