В Перми прошел «Экозабег»

Фото: Пермская городская Дума

Две тонны мусора за два часа - таким стал итог экологического забега, который прошел в Перми в Черняевском лесу в формате плоггинга. В акции приняли участие ребята из отрядов мэра, семейные команды, представители спортивных клубов, Молодежного парламента, Пермской городской Думы и просто активные и неравнодушные горожане. Всего в забеге участвовало 127 команд.

Участники «Экозабега» должны были проявить навыки спортивного ориентирования. То есть они должны были пробежать по маршруту, отмечаясь на контрольных пунктах, и при этом собрать как можно больше мусора.

В результате победителями стала команда «Бравые ребята» из пермской школы № 3. Из двух тонн собранного мусора на их счету – 120 килограммов.

- Цель «Экозабега» - привлечь широкое общественное внимание и к окружающей среде и к здоровому образу жизни, была достигнута, - уверена председатель Молодежного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова.

- Судя по количеству команд, идея нашего Молодежного парламента пришлась пермякам по душе, - прокомментировал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Мы сейчас делаем шаг на пути формирования экологической культуры, воспитания ответственного отношения к нашему городу. Поэтому наш «Экозабег» имеет не только чисто практическое значение, но и моральное, призван подать пример бережного отношения к городской среде.