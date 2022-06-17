В Перми временно ограничат движение по улице Уинской

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми более чем на три месяца ограничат движение по улице Уинской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничение затронет участок, расположенный в районе перекрестка с улицей Старцева. Будет закрыт въезд с улицы Уинской на Старцева.

«Ограничение связано со строительством первого этапа новой автомобильной дороги «Переход улицы Старцева – проспект Октябрят – улица Целинная», - уточнили в мэрии.

На участке установят соответствующие дорожные знаки. Ограничение начнет действовать с 25 июня и прекратится 30 сентября.

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