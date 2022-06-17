В Прикамье два налетчика избили мужчину и забрали у него рюкзак

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Фото: архив "КП"
В Краснокамске два брата налетчика избили мужчину и забрали у него личные вещи. Подробностями делятся в пресс-службе краевого ГУ МВД России.
Пострадавший спокойно ждал автобус в микрорайоне Заводской. Как вдруг к нему подошли двое незнакомцев и попросили закурить.
На просьбу мужчина ответил грубо и выругался матом. Приняв обиду на свой счет, один из мужчин ударил потерпевшего, а второй забрал у него рюкзак, в котором находились спортивный костюм, банковская карта и другие личные вещи.
Как оказалось, напавшими были неоднократно судимые братья. Часть похищенного у них изъяли. Оба фигуранта признали свою вину.
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