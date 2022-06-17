Житель Прикамья угрожал взорвать отдел полиции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе в Кунгуре пьяный мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что готовится взорвать местный отдел полиции. После проверки выяснилось, что угрозу в исполнение он приводить он не собирался.

Спустя несколько дней он набрал аварийно-диспетчерскую службу газа и сообщил о взрыве в доме знакомой.

Оказалось, что хулиганством занимался ранее судимый местный житель. Кунгурский городской суд Пермского края признал мужчину виновным по статье «Заведомо ложное сообщение о взрыве из хулиганских побуждений, и в целях дестабилизации деятельности органов власти» и приговорил его к 6 годам 5 месяцам колонии. Пресс-служба Кунгурской городской прокуратуры сообщает, что приговор в законную силу еще не вступил.

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