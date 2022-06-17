В Перми в бывшем «Детском мире» закрылся магазин-кафе

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В Перми в здании бывшего «Детского мира» закрылся магазин-кафе «Гастро Time». Об этом сообщает Business Class.
Магазин занимает пространство первого этажа торгового дома. Причина – проводимая в помещении реконструкция. Когда заведение снова откроется – непонятно.
Вторая пермская точка сети, что расположена по Лебедева, 34 – работает. Посетители заведения могут купить готовую еду с собой, попить кофе, приобрести вино, свежий хлеб и выпечку.
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