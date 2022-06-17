В Перми по выходным отменят электричку Гайва – Левшино

- Фото: Василий Вахрин

В Перми с 18 июня отменяется челночная электричка между Гайвой (станция Кабельная) и Левшино. Об этом сообщает ППК.

Теперь поезда будут ходить только по будням. Решение приняли из-за невостребованности поездов по выходным дням.

Напомним, электричку запустили в мае после начала ремонта моста КамГЭС. Там начали появляться огромные пробки, которые затруднили путь жителей Гайвы на другой берег.

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