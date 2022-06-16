На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись две легковушки

Фото: Поисково-спасательная служба КМО

В Прикамье на трассе Пермь – Екатеринбург сегодня днем произошло ДТП. Столкнулись два легковых авто, сообщают в Кунгурской службе спасения.

Место происшествия - транспортная развязка трассы Пермь - Екатеринбург, выезд со стороны деревни Поповка.

Как сообщили спасатели, экстренные службы быстро среагировали на инцидент и оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Погибших нет. Пострадали в ДТП 59-летний и 38-летний мужчины. Им была оказана вся необходимая помощь.

Фото: Поисково-спасательная служба КМО

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