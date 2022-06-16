«Амкар» продлил контракт с Иваном Маркеловым

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

34-летний полузащитник-универсал Иван Маркелов остается в рядах ФК «Амкар-Пермь». Об этом сообщил исполнительный директор команды Евгений Мелешин.

Напомним, Иван Маркелов пришел в клуб год назад – перед первым после возрождения «Амкара» сезоном. До красно-черного этапа карьеры был известен по выступлениям за «Динамо», «Газовик», «Анжи» и «Оренбург».

Кстати, дважды в прошедшем сезоне-2021/2022 Иван становился лучшим игроком месяца в команде.

Ранее клуб продлил контракты с пятью футболистами – это нападающие Евгений Тюкалов и Кирилл Кочетов, защитники Антон Бочаров и Денис Кайков, голкипер Никита Решетняк.

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