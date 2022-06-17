Мэр Перми поручил подготовить город к отопительному сезону к 1 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании глав районов и сетевых организаций мэр Перми - Алексей Дёмкин затронул вопрос подготовки к отопительному сезону.

- Город должен быть полностью готов к запуску тепла до 1 сентября. К этому сроку нужно завершить ремонтные работы на сетях, а на все дома и учреждения социальной сферы получить паспорта готовности, – сообщил Алексей Дёмкин.

На 16 июня уровень готовности к отопительному сезону составляет 18,4 %. Паспорта готовности уже получили 715 домов и 25 образовательных организаций. Подготовку контролируют городские власти и прокуратура Перми.

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