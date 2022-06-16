Легенду «Амкара» Захари Сиракова снова можно будет увидеть на поле

Захари Сираков. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Известный в прошлом футболист пермского «Амкара», 44-летний Захари Сираков сыграет за любительскую команду «Амкар ФМЛ» в ее первом официальном матче. Об этом сообщает пресс-служба красно-черного клуба.

Игра пройдет сегодня в рамках Кубка Перми 2022 года. Начало в 19:30 на стадионе «Молния» (ул. Волховская, 26). Вход свободный (0+). После игры с Захари Сираковым можно будет сфотографироваться на память.

Кстати, в честь Захари назван 14-й сектор стадиона «Звезда». Именно под №14 болгарский легионер выступал в составе пермяков на протяжении 11 лет. Он сыграл за наш клуб 276 официальных матчей с 2004 по 2015 годы и забил в них семь голов. Играл Захари Сираков на позиции правого защитника. В 2015 году под овации пермской публики завершил карьеру игрока.

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