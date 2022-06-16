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Экономика16 июня 2022 9:35

На Петербургском экономическом форуме Пермский край подписал первое соглашение

Компания «Свеза» и регион будут заниматься импортозамещением
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина.

Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на Петербургском международном экономическом форуме подписал первое соглашение – с ведущей российской компанией «Свеза», которая работает в различных регионах страны и имеет производственное подразделение в Прикамье.

- Начинаем с соглашения о сотрудничестве со «Свезой» – мировым лидером по производству берёзовой фанеры, - сообщил Дмитрий Махонин в своем телеграмм-канале. - Сейчас там активно занимаются импортозамещением. Предприятия Прикамья в этом помогут – благодаря соглашению они смогут поставлять «Свезе» свою продукцию. Компания уже презентовала нашим промышленникам и бизнесу потребности в материалах, технологиях и услугах. Кроме того, «Свеза» подтвердила свои намерения по социально-экономическому развитию посёлка Уральский.

Этот поселок находится в Нытвенском округе, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития, предполагающий различные льготы для инвесторов.

- Предложили компании площадки в ТОСЭР «Нытва» и будущей особой экономической зоне «Пермь» для реализации новых инвестпроектов, - сообщил Дмитрий Махонин.

#ПМЭФ22 #ПМЭФ