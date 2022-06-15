В Прикамье за сутки подтвердили 41 случай коронавируса

- Фото: Олег Укладов

В Пермском крае на 15 июня – плюс 41 заражение ковидом. Среди них 19 жителей региона старше 60 лет. Об этом сообщает краевой оперштаб. Число подтвержденных заражений за два с лишним года пандемии в крае достигло 370 821.

Новых заболевших диагностировали в восьми территориях Прикамья. С начала пандемии в регион от последствий ковида скончались 8 828 человек.

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