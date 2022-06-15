В пермском аэропорту планируют возобновить отмененные субсидируемые рейсы

Вариантов куда полететь должно стать больше. Фото: Василий Вахрин

В июле из Перми хотят возобновить отмененные субсидируемые рейсы. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на главу краевого Минтранса.

Напомним, рейсы из-за дефицита в авиапарке отменила авиакомпания Red Wings. Речь идет о полетах по восьми направлениям: в Калининград, Волгоград, Мурманск, Уфу, Махачкалу, Краснодар, Астрахань и Омск.

В авиакомпании тогда сообщили, что часть рейсов отменили из-за использования самолетов SSJ-100 в вывозе российских туристов из-за рубежа.

«В настоящее время ведется работа по передаче указанных маршрутов альтернативным авиакомпаниям», - отметил Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края.

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