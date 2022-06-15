В Прикамье на мать троих детей завели уголовное дело

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Фото: архив "КП"
В Добрянке мать троих детей стала фигуранткой уголовного дела. Историей поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.
Полиция установила, что 38-летняя местная жительница имела на иждивении троих детей в возрасте одиннадцати, девяти и семи лет. Но с октября 2021 по март 2022 года она неоднократно оставляла их одних дома без присмотра. А также не обеспечивала питанием и необходимой одеждой.
Проверка выявила еще большие нарушения.
«Малолетние проживали в антисанитарных условиях: грязь, мусор, отсутствие ремонта. Кроме того, мать жестоко обращалась со своими детьми», - рассказали в МВД.
Теперь детей из семьи изъяли и временно устроили в приемную семью. А женщине не позавидуешь – против нее возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование продолжается.
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