Проект железнодорожного вокзала Пермь II будет готов до конца этого года

Эскиз вокзала. Фото: краевое правительство.

Министр транспорта Андрей Алякринский на заседании краевого правительства сообщил, что до конца этого года проектировщики должны представить проект строительства нового вокзала Пермь II.

Новые железнодорожные вокзалы до 2024 года должны появиться также в Лысьве, Кунгуре, в поселках Кын и Кордон, а также в Курье.

В 2023 году в Перми откроют новые остановочные комплексы для электричек – на Перми I и на улице Попова. Их сейчас проектируют.

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