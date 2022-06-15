В сельских школах Пермского края откроют почти 300 «Точек роста»

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин познакомился с развитием социальной инфраструктуры Уинского округа. Он побывал в Уинской школе, которая в 2018 году выиграла проект инициативного бюджетирования «Быстрее, выше, сильнее!», благодаря чему на территории школы появилась полоса препятствий. В 2020 году при поддержке Правительства Пермского края здесь был создан веревочный парк «Преодоление».

- Самое сложное – это подвесные лесенки. Чтобы их пройти, надо научиться преодолевать препятствие. Это как лазать по деревьям, только со страховкой, - поделился своими впечатлениями о веревочном парке пятиклассник Уинской школы Никита Горницин.

Также школа выиграла грант Министерства образования Прикамья для организаций с кадетскими классами, и в учебном заведении был оборудован скалодром.

- Сегодня в школе в кадетском движении участвуют почти 130 детей, более 140 ребят занимаются волонтерством, почти 200 из них являются членами Российского движения школьников. В целом 75% ребят вовлечены в деятельность детских и молодежных движений патриотической направленности. Поэтому такие дополнительные возможности для физического развития нам были просто необходимы, – рассказала директор школы Светлана Коченовских,

Кроме того, в 2021 году благодаря нацпроекту «Образование» был открыт центр обучения естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Его современное оборудование и цифровые лаборатории позволяют школьникам отрабатывать практический учебный материал и проводить эксперименты. Во внеурочное время ведутся курсы дополнительного образования, например, «Робоквантум», «Юный эколог» и «Юный физик». Кроме того, в «Точку роста» два раза в неделю организовывают подвоз учащихся из других школ Уинского округа.

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей появятся еще в трех школах Уинского округа - в селах Аспа, Суда, Чайка. Всего Минпросвещения России одобрило заявки на создание 286 таких площадок в сельских школах Пермского края в 2024 году.