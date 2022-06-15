В двух районах Перми открываются городские ярмарки

- Фото: архив "КП"

В Перми с 15 по 17 июня пройдут городские ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Откроются площадки в двух районах города – Мотовилихинском и Свердловском. Они разместятся на Комсомольском проспекте 91/2 и на улице Уинской, 10.

Горожане и гости города смогут купить на торговых рядах товары ручной работы, аксессуары, картины и разные фермерские продукты: мед, сыр, мясо, колбасы, полезные сладости, сухофрукты и орехи.

Открыты ярмарки с 12:00 до 20:00 до 17 июня включительно.

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