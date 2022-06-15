В центре Перми возведут новый жилой комплекс и школу

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми появятся новый жилой комплекс и школа. Речь идет о квартале ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Об этом сообщает Business Class.

Так, на территории хотят построить школу на 1059 мест и жилой комплекс переменной высотности.

Напомним, по центру этого квартала планируется построить проезд, который соединит улицы Луначарского и Пушкина.

«Возможный вариант планировочного решения представляет жилой комплекс в виде трех «башен» на едином стилобате. Две из них одинаковы по высоте, а третья – ниже», - пишет издание.

Высотная застройка обоснована на части территории, что ближе к улице Попова. Так как со стороны улицы Борчанинова расположен 25-этажный ЖК «Доминант», чтобы уравновесить квартал