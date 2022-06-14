Телефонные мошенники придумали новые способы обмана прикамцев

- Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Прикамье телефонные мошенники придумали новые способы обмана граждан. Теперь они предлагают «обменять» накопленные банковские бонусы на рубли, рассказали в пресс-службе пермского отделения Банка России.

Схема обмана проста. Злоумышленники говорят о якобы начисленном банком кэшбеке, даже если по карте не предполагается возврат средств на покупки. Но «деньги» зачисляются не автоматом и для этого надо сделать дополнительные шаги.

И мошенники просят сообщить им реквизиты карты и код безопасности. Якобы, чтоб подтвердить операции и оплаты комиссии. После преступники без проблем опустошают банковский счет жертвы.

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